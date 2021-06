Datena se revolta com Doria sem máscara em hotel: “Fico bem p*to com esses políticos”

No “Brasil Urgente” desta segunda-feira (7), o apresentador José Luiz Datena fez duras críticas ao governador João Doria (PSDB) após vazarem fotos dele, sem máscara, tomando sol à beira da piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro, em meio à pandemia de covid-19 e contrariando orientações feitas por ele mesmo à população. Para o apresentador, Doria “pisou na bola” e deu “um péssimo exemplo”.

“Como cidadão brasileiro, fico ofendido quando vejo o Doria deitado naquela piscina daquele hotel”, declarou Datena, que emendou as críticas a outros políticos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. “[Me sinto ofendido] quando vejo político fazendo reunião sem máscara e depois falando para todo mundo que é para todo mundo ficar em casa, quando vejo o Bolsonado andando de moto sem máscara”.

Filho

O apresentador do “Brasil Urgente” afirmou ainda que um de seus filhos está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por covid-19. “Claro que estou preocupado com meu filho nessa situação, mas estou mais preocupado ainda com quem procura um leito e não tem, para ter uma chance de sobreviver”, disse Datena.

“Por isso que fico bem p*to mesmo com esses políticos brasileiros, esse bando de cínico que só pensa em eleição e não está pensando em salvar povo brasileiro nenhum. Fico bem p*to com esses políticos mesmo, mas muito p*to”, afirmou Datena, que voltou a criticar também a demora do governo federal na compra de vacinas contra a covid-19.

Governador diz que não promoveu aglomeração

As fotos de Doria sem máscara tomando sol à beira da piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro vazaram nesta segunda-feira (7) e geraram críticas de opositores, como os filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ao governador de São Paulo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro ironizou: “Guerreiro do povo brasileiro”. A deputada federal Carla Zambelli declarou: “Enquanto você está desempregado ‘para evitar aglomeração’, segundo Agripino (João Doria). Ele sem máscara, aglomera em um hotel de luxo”.

Em nota, a assessoria do governador de São Paulo afirma que: “João Doria estava neste domingo [6] no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, em momento de descanso com a esposa e não promoveu nenhum tipo de aglomeração”.