Datena se filiará ao PSB de Alckmin nesta terça-feira

O apresentador José Luiz Datena será filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta terça-feira (19). A cerimônia será realizada às 11h30, na sede da legenda, em Brasília.

Também estarão presentes no evento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o ministro do Empreendedorismo, Márcio França; e o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, dentre outras lideranças políticas.

A cerimônia será transmitida ao vivo no canal do YouTube do PSB.

A chegada de Datena à legenda acontece em meio às tratativas sobre a formação de uma possível chapa para concorrer à prefeitura de São Paulo com a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), anunciada pela legenda como pré-candidata à prefeita nas eleições de 2024.

O apresentador, que comanda diariamente o telejornal “Brasil Urgente”, na Band, já cogitou entrar na política pelo menos quatro vezes, mas desistiu nas vésperas das eleições.