De Carapicuíba para Paris: atleta faz história e garante vaga inédita no BMX freestyle olímpico

Gustavo “Bala Loka” Oliveira, atleta de Carapicuíba, escreveu seu nome na história do esporte brasileiro ao conquistar uma vaga inédita no BMX freestyle para as Olimpíadas de Paris 2024. O feito foi alcançado no último sábado (22), durante a etapa de Budapeste do pré-olímpico de ciclismo, onde Bala Loka terminou na quarta posição, garantindo uma das seis vagas em disputa.

Esta classificação marca a primeira vez que um piloto brasileiro se qualifica para as Olimpíadas nesta modalidade radical do ciclismo, que fez sua estreia nos Jogos de Tóquio. O desempenho consistente de Bala Loka nas duas etapas do pré-olímpico foi crucial para sua classificação, somando 71 pontos no ranking geral.

Na final em Budapeste, o atleta de Carapicuíba impressionou com uma primeira volta de 89,72 pontos, melhorando para 91,90 na segunda tentativa. Apesar de ter sido superado por competidores da França, Estados Unidos e Reino Unido no pódio final, sua performance foi suficiente para assegurar a tão sonhada vaga olímpica.

Emocionado com a conquista, Bala Loka expressou sua gratidão: “Não tenho como explicar o que estou sentindo, o quanto sou grato a Deus, aos meus pais, amigos, patrocinadores, confederação e ao COB por toda ajuda nesse processo!” O atleta também enfatizou que esta vaga representa não apenas sua conquista pessoal, mas uma vitória para todo o BMX Freestyle brasileiro.

A classificação de Gustavo “Bala Loka” Oliveira eleva para seis o número de atletas brasileiros que competirão no ciclismo em Paris, distribuídos entre as modalidades de estrada, mountain bike, BMX racing e agora, BMX freestyle. Esta conquista não apenas coloca Carapicuíba no mapa do esporte olímpico, mas também abre novas perspectivas para o desenvolvimento e reconhecimento do BMX no Brasil.