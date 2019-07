Decathlon deve ser inaugurada em outubro no SuperShopping Osasco

A primeira unidade da Decathlon, maior varejista esportiva do país, na região deve ser inaugurada em outubro, no SuperShopping Osasco. A unidade ficará em espaço de 3 mil metros quadrados e terá cerca de 7 mil artigos, de acordo com a assessoria do shopping.

“Estamos ansiosos com a chegada da Decatlhon, que vem para fortalecer o mix esportivo do SuperShopping Osasco. É uma maneira de levarmos ainda mais a prática do esporte para o dia a dia de todos nossos clientes”, afirma Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

“Seguimos fortes em nosso plano de expansão. Ainda em 2019, abriremos mais três lojas e chegar ao SuperShopping Osasco é excelente para a evolução de nosso negócio e para estarmos ainda mais próximos de nossos clientes. Estamos muito felizes e otimistas com a chegada de nosso novo espaço”, comemora Gonzalo Diez, diretor de Expansão da Decathlon Brasil.

A rede trabalha com um modelo de autoatendimento e conta com vendedores técnicos esportistas consultores que são treinados para sanarem as dúvidas específicas dos consumidores sobre as diversas modalidades esportivas, além de auxiliarem quanto ao uso mais apropriado dos produtos.

Outras novidades

Nos próximos meses, o SuperShopping Osasco receberá ainda os restaurantes Coco Bambu e Popeyes, além de outras marcas, como Makibella. Para completar, a Laser Fast e o Hospital CEMA chegarão em julho para aumentar as opções de serviços e cuidados com a saúde e beleza.