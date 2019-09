Decathlon tem vagas de emprego abertas em Osasco e Barueri

Há vagas de emprego abertas para as lojas da Decathlon em Osasco, que está prestes a ser inaugurada, no SuperShopping, e em Alphaville, Barueri. As oportunidades são para os seguintes cargos: vendedor (diversos departamentos), assistente de atendimento e gerente de seção.

“Buscamos pessoas que amem esporte e gostem de compartilhar sua paixão com os outros. Com energia para colocar a ‘mão na massa’ e encontrar soluções para satisfazer os clientes esportistas. Pessoas que queiram se desenvolver, que pedem conselhos, e contribuam para a eficiência da seção e o sucesso das atividades da loja através do seu espírito coletivo”, afirma a Decathlon.

De acordo com a empresa, é oferecido salário fixo compatível com o mercado, com prêmio mensal variável. Entre os benefícios estão: vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, previdência privada, participação nos lucros e resultados, seguro de Vida em grupo, assistência médica, assistência odontológica e gympass.

Mais informações sobre as oportunidades de emprego e como se candidatar no site de vagas da empresa.

A Decathlon Osasco

Instalada no complexo do Super Shopping Osasco, a loja oferecerá aos aficionados por esportes produtos de mais de 70 modalidades, além de zonas de testes espalhadas por seus 2400 m².

“Essa nova loja está localizada na Avenida dos Autonomistas, a mais importante da cidade, aproximando ainda mais nossos colaboradores e clientes de uma variedade enorme de artigos e vivências esportivas”, destaca Rodrigo Galantte, diretor da Decathlon Osasco.