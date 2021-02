Decepcionado com Projota no BBB 21, grafiteiro cobre homenagem em Carapicuíba: “Fake”

A participação de Projota no BBB 21 tem decepcionado fãs e admiradores de suas músicas sobre respeito, igualdade, empatia e luta contra o preconceito. Em Carapicuíba, um grafiteiro que estampou o rosto do rapper em um muro para homenageá-lo decidiu cobrir a imagem com a expressão “Fake”.

O desenho foi feito em um muro na rua Bárbara Hipólito Capriotti, no bairro Cidade Ariston, por Del Grafites, que mudou de ideia a respeito do cantor. “Eu não podia calar, pois tenho que ser um bom exemplo, pelo menos para o meu filho, e ensinar a ele que, quem cala consente. #Fake Projota”, escreveu o artista nas rede sociais.

Del publicou um vídeo em que aparece “atualizando” sua arte no muro e explica o motivo de ter feito a homenagem ao cantor. “Quando eu ouvi a música Muleque de Vila, me deu uma inspiração tão grande para continuar na luta e não desistir que, eu quis ouvir mais músicas do autor. O que eu podia fazer para agradecer por ele encher meu coração de esperança e gratidão pelo som era usar minha arte para homenageá-lo”.

A admiração, no entanto, desmoronou com a participação de Projota no reality show. Na casa, o rapper deixou a desejar ao agir diferente do que prega em suas letras. A “perseguição” a Lucas e as tramas para tirá-lo do BBB foram algumas das situações que mais indignaram o público. Em um dos episódios, Projota chegou a debochar da rima de Lucas, que era seu fã declarado, entre outras atitudes desconexas às obras do artista do lado de fora da casa.

A decisão de Del Grafites em cobrir o rosto de Projota com a expressão “Fake” foi admirada e ganhou o apoio de munícipes e internautas. “Parabéns! Sou mais sua fã ainda depois disso”, disse um internauta. “É triste… Até tirei uma foto aí por admiração. Del é mano de muitos anos, Parabéns irmão”, disse outro.

“Vi show desse cara na garagem, em cima de duas caixas de cerveja vazia. O cara explodiu, maior felicidade… Daí, no momento que ele tem de comprovar ainda mais tudo, ele se mostra outro”, lamentou outro, sobre Projota. “Canta demais, umas letras sem palavras, mas deixou de ser o homem que admirava pelas atitudes. Já diz né: quer ver como a pessoa de verdade, dá um poder pra ela. Parabéns [Del] pela sua atitude”, escreveu outro.

No Twitter, fãs também tem demonstrado insatisfação com as atitudes do cantor de Muleque de Vila, Pra Não Dizer Que Não Falei do Ódio, entre outros sucessos: “Ano que vem espero muito que mais nenhum artista que eu gosto, entre no BBB porque a decepção com o Projota foi grande”, escreveu um internauta. “Toda vez que toca uma música do Projota na minha playlist, lembro da minha decepção”, lamentou outro.

Toda vez que toca uma msc do Projota na minha playlist eu lembro da minha decepção… — fogao (@fofao_mg) February 12, 2021