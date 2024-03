Décimo terceiro de aposentados e pensionistas será pago em abril e maio

O governo federal vai antecipar o pagamento do abono anual a aposentados e pensionistas, conhecido como décimo terceiro salário de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Decreto foi publicado nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial.

publicidade

A primeira parcela será paga na folha de abril e a segunda na folha de maio. Têm direito ao benefício segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.