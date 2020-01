Decoradora é a quarta pessoa pedir reconhecimento de paternidade de Silvio Santos

A decoradora Clemozeide Lundgren é a quarta pessoa a entrar na Justiça para tentar reconhecimento de paternidade por parte de Silvio Santos, segundo a coluna do jornalista Leo Dias no Uol. O processo corre na Comarca de Osasco, sede do SBT.

Dos três processos anteriores, em dois exames de DNA comprovaram que o “Homem do Baú” não era o pai. No outro, foi feito um acordo judicial e os números envolvendo o imbróglio permanecem em sigilo, informa Leo Dias.

Clemozeide entrou na Justiça pedindo exame de DNA para o reconhecimento de paternidade de Silvio Santos há quatro anos, em Santa Catarina, onde mora, mas o processo foi transferido para Osasco.

De acordo com a decoradora, a mãe lhe contou que ela é filha do apresentador. A assessoria de Silvio Santos não comenta o caso.