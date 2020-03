Decreto determina que comércio de Osasco fique fechado pelo menos até 5 de abril

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou nesta sexta-feira (20) que vai baixar um decreto determinando que o comércio não essencial da cidade fique fechado a partir de amanhã até pelo menos o dia 5 de abril. A medida é mais uma das ações de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19).

“Hoje a gente está fazendo um decreto que vai suspender totalmente a atividade comercial que não seja essencial na nossa cidade no mínimo até 5 de abril, podendo ser prorrogado”, declarou. “Precisamos preservar a vida das pessoas e todas as medidas têm que ser tomadas”.

O União, único grande shopping da cidade que insistia em ignorar as recomendações do governo e da Prefeitura contra a pandemia, também ficará fechado, assim como lojas do calçadão da rua Antonio Agu. “No Shopping União, como qualquer outro estabelecimento, somente funcionará os serviços essenciais. Farmácia, laboratório e atividades alimentícias”, explicou Lins em transmissão ao vivo no Facebook.

Publicidade

O prefeito disse que circulou pela região do calçadão de Osasco na manhã desta sexta e ficou “muito entristecido”. “Muitas pessoas em bares, conversando”, relatou. “Muitas pessoas acham que estão de férias e, apesar de tudo, estão agindo com a maior naturalidade, como se não estivesse acontecendo nada”, lamentou o prefeito de Osasco.

Além disso, Prefeitura vai recorrer a carros de som para passar pelos bairros pedindo que as pessoas fiquem em casa.

Rogério Lins também pediu que as pessoas evitem repassar fake news sobre a situação da pandemia na cidade. “As pessoas estão viralizando que um jovem da cidade morreu por coronavírus e ele tem um histórico de anemia, de fragilizado. A família está completamente incomodada com o desrespeito neste momento de dor”.

Casos confirmados da doença devem chegar a 17 em Osasco

Antes, em vídeo na noite desta quinta-feira (19), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, informou que o número de casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) no município deve chegar a 17 nesta sexta-feira (20).

São cinco casos confirmados e 12 potenciais, nos seguintes bairros, segundo ele: Jardim Veloso (3 casos), Santo Antonio (3), Rochdale (2), Helena Maria (1), City Bussocaba (1), Bandeiras (1), Km 18 (1), São Pedro (1), Vila Yara (1), Jardim Wilson (1), Bussocaba (1) e Umuarama (1).

“Evite a circulação que não seja extremamente necessária nesses bairros e na cidade como um todo”, ressaltou o prefeito.

Um novo boletim sobre a situação da pandemia no município será divulgado na noite desta sexta-feira.