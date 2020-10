Delegado Valdeci Magdanelo será homenageado com nome na Cidade da Polícia, em Osasco

Em andamento, o projeto da Prefeitura de Osasco de criação da Cidade da Polícia, que vai integrar órgãos de segurança pública, já tem nome: Valdeci Magdanelo, em homenagem ao delegado, professor universitário e ex-secretário municipal de Segurança, que morreu no dia 6, vítima de câncer.

“Valdeci deixou um verdadeiro legado aos familiares, colegas de profissão, alunos e pessoas com as quais conviveu”, justificou o prefeito Rogério Lins.

Segundo a Prefeitura, a Cidade da Polícia será um complexo que integrará as operações do Comando da Guarda Civil Municipal; do Centro de Operações Integradas; da Central de Inteligência e das unidades da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como CIP (Centro de Inteligência Policial), DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Osasco), DIICMA (Delegacia de Polícia de Investigações Sobre o Meio Ambiente e Setor de Produtos Controlados Seccional de Osasco), GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), DDM (Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher), SHPP (Setor de investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa), DPI (Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso), NECRIM (Núcleo Especial Criminal) e Delegacia Seccional.

“A partir da criação da Cidade da Polícia, a atuação integrada entre as forças de segurança será facilitada também pela proximidade. Outro diferencial será a utilização e a incorporação de tecnologia de ponta, viabilizando o aumento da sensação de segurança e, consequentemente, a redução dos indicadores de criminalidade, garantindo eficiência e economicidade no uso dos recursos da cidade”, afirma a administração municipal.

A “Cidade da Polícia” está em fase de elaboração do projeto, para em seguida entrar na fase de licitação. Ela será construída numa área na rua Yolanda Tredezini Mossi, na Vila Yolanda.