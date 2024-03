Deputado Gerson Pessoa será homenageado pela Câmara de Osasco nesta quarta-feira (6)

Nesta quarta-feira (6), às 19h, o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) recebe, em sessão solene na Câmara de Osasco, a Medalha Antônio Raposo Tavares e o Diploma Cidade de Osasco.

publicidade

A honraria, que é entregue a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do município de Osasco, foi proposta pelo vereador Michel Figueiredo.

Projeto aprovado

publicidade

A Assembleia Legislativa aprovou Projeto de Lei do deputado estadual Gerson Pessoa que institui no calendário do Estado a “Semana das Cidades Inteligentes Paulistas”, na semana que abrange o dia 19 de novembro.

Pelo projeto aprovado no último dia 27, a semana será destinada a desenvolver, em todo o território paulista, palestras, debates, seminários, outros eventos e atividades, com vistas no fortalecimento e a disseminação da cultura das Cidades Inteligentes no Estado.

Além disso, o projeto também visa estimular a criação e a divulgação de políticas públicas com propósito na promoção de melhorias no ambiente das cidades paulistas; e apoio as atividades lideradas e desenvolvidas por organizações da sociedade civil em prol de um Estado de São Paulo mais eficiente, inovador e sustentável.

publicidade

Cidades inteligentes, também conhecidas como cidades digitais ou cidades conectadas, são comunidades urbanas que aplicam tecnologias de informação e comunicação (TICs) para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, a eficiência operacional dos serviços públicos e a sustentabilidade ambiental.