“Desesperador”, relata lojista que escapou ilesa do desabamento no Osasco Plaza Shopping

A funcionária de uma loja que fica no Osasco Plaza Shopping, onde parte do teto desabou na tarde desta quarta-feira (8), relatou os momentos de terror. “Foi o maior desespero, sensação horrível”, afirmou ao Visão Oeste.

publicidade

Ainda muito assustada, a jovem, que preferiu não se identificar, contou que estava na praça de alimentação do shopping quando parte do teto começou a cair. “Começou a sair um monte de fumaça, o pessoal correndo, eu saí correndo também”, disse.

Ela estava no horário de almoço junto com mais alguns colegas que trabalham no local no momento do desabamento, e não se feriram.

publicidade

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o tumulto e a correria de clientes e lojistas, que deixaram o Osasco Plaza Shopping aos gritos. É possível ainda ver que parte do estacionamento, localizado no andar de cima, veio ao chão, derrubando ao menos três veículos no piso térreo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h34 e enviou oito viaturas para atender a ocorrência.

publicidade

Ainda não há informações sobre vítimas e as causas do desabamento.