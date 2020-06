Destacamento Blood: filme de Spike Lee chega à Netflix nesta sexta-feira

O filme Destacamento Blood, do diretor Spike Lee, que também dirigiu o filme Malcolm X, vai estrear da Netflix nesta sexta-feira (12). O drama militar tem no elenco Delroy Lindo, Clarke Peters, Isiah Whitlock e Norm Lewis.

No filme, Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Melvin (Isiah Whitlock, Jr). e Eddie (Norm Lewis), veteranos da Guerra do Vietnã, que são afro-americanos, voltam ao país em busca de restos mortais do antigo líder de seu esquadrão (Chadwick Boseman) e de um tesouro enterrado.

Outras estreias

Entre as estreias da Netflix dessa semana, está a primeira temporada da série A Busca. Baseado em uma história real, o seriado também chega à plataforma de streaming na sexta-feira (12).