Dia 13 tem mutirão de emprego para jovem aprendiz em Osasco

A ong CentBrasil (Central de Encaminhamento ao Trabalho), em parceria com a Prefeitura de Osasco, realiza na próxima sexta-feira (13), às 9h, processo seletivo para vagas de jovem aprendiz (CLT) em diversas áreas.

Os requisitos para concorrer ao estágio são: ter mais de 16 anos e residir na região oeste.

As entrevistas serão realizadas no Ginásio José Liberatti (Rua Jubair Celestino, 150, Presidente Altino, Osasco), a partir das 9h. Na ocasião, serão informados os detalhes de cada vaga.

Os candidatos devem marcar a presença no processo por meio do whatsapp 11 99246-6358 (com Lilian).