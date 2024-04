Dia 4 de maio tem peneira de futebol em Cotia

A Secretaria de Esportes de Cotia realizará, no dia 4 de maio, às 8h30, uma peneira de futebol para meninos nascidos entre os anos de 2004 e 2007. A seleção será feita no campo do Atalaia.

Não é preciso fazer inscrição prévia. Para participar, basta apresentar RG original ou digital no dia da peneira. Além disso, todos os participantes devem comparecer de camiseta, calção, meião, caneleira e chuteira society.

Os selecionados para compor o time e futuros jogadores representarão Cotia nos Jogos Regionais 2024, marcados para o mês de julho. A sede dos jogos será em São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista.