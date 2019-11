Dia 4 tem Mutirão de Empregos Para Pessoas com Deficiência em Osasco

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETR) da Prefeitura de Osasco realizará, na próxima quarta-feira (4), das 9h às 17h, no Centro de Formação dos Professores, o Mutirão de Empregos para Pessoas com Deficiência (PcD) e Reabilitados do INSS.

O mutirão é gratuito e os candidatos devem levar RG, CPF, CTPS, Laudo médico (se tiver) ou Certificado de Reabilitação Profissional do INSS.

A iniciativa é resultado das demandas levantadas no Fórum de Empregabilidade para PcD e Reabilitados do INSS, realizado em agosto deste ano, do qual participaram inúmeras empresas.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda no telefone: 3653-1164.

Mutirão de empregos PcD em Osasco

Dia: 4/12

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro de Formação dos Professores

Endereço: Avenida Marechal Rondon, 263, Centro

Candidato deve levar RG, CPF, CTPS, Laudo médico (se tiver) ou Certificado de Reabilitação Profissional do INSS

Gratuito