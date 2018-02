Dia D de vacinação contra febre amarela acontece neste sábado, 17

Neste sábado, 17, a Prefeitura de Osasco realizará o Dia “D” de vacinação contra a Febre Amarela, que ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h.

Os munícipes que se dirigirem às UBSs para a vacinação deverão levar documento com foto, Cartão SUS e, no caso de crianças, a Carteirinha de Vacinação.

Para participar da campanha, o munícipe deve ficar atento às restrições indicadas pelo Ministério da Saúde. Não deve tomar a vacina: gestantes, mulheres que estejam amamentando bebês com menos de 6 meses de vida, crianças com menos de 9 meses de vida, qualquer pessoa que tenha alergia a ovo, idosos, pessoas em quimioterapia e tratamento de saúde, pessoas com HIV, portadores de doenças autoimunes, pessoas em tratamento com imunossupressores (que diminuem a defesa do corpo), portadores de doenças hematológicas (sangue), renais e hepáticas, quem faz uso de medicamentos com corticoides e quem já tomou a vacina antes.

A realização do Dia “D” foi possível graças à liberação de doses fracionadas pelo governo do Estado. Foram liberadas 450 mil doses para a cidade. Cada frasco da vacina contra a Febre Amarela possui cinco doses integrais, com 0,5 mililitro (ml cada). A diferença da dose fracionada é que a quantidade aplicada é inferior: 0,1 mililitro. A capacidade de imunização da vacina fracionada é de 8 anos.

Importante ressaltar que Osasco mantém o agendamento da vacina da Febre Amarela pela Central 156 e pelo telefone 3651-7080, mesmo não sendo considerado como área de risco da doença. Desde 22/1, quando teve início o agendamento, já foram realizados 62.100 atendimentos. O anúncio do Dia “D” reduziu um pouco o número de chamadas ao 156 e 3651-7080, mas muitos munícipes preferem agendar o dia e horário da vacina.

SERVIÇO

Dia “D” de Vacinação contra a Febre Amarela

Sábado, 17/2

Horário: 8h às 17h

Locais: UBSs.

. UBS Maria Pia de Oliveira – Rua Saturno, 48 – Jardim Santo Antônio

. UBS Vasco da Rocha Leão – Rua José do Patrocínio, 188 – Jardim Veloso

. UBS Guilhermina Nóbrega Abreu – Avenida Expedito Izídio Andrade, 512 – Metalúrgicos

. UBS Maria Giarde Cury – Rua Theofilo Munhoz Vaqueiro, 60 – Novo Osasco

. UBS Lia Buarque Macedo Gasparine – Avenida Clovis Assaf, 460 – Vila da Justiça

. UBS Irmã Águeda Maria Jaime – Rua Alagoana, 100 – Jardim Tereza

. UBS Santa Maria – Rua Eugênio Pacelli, 1013 – Jardim Santa Maria

. UBS Getulino José Dias – Rua Joana Pereira Dias, 75 – Padroeira II

. UBS Parque Palmares – Rua Padre Batista, 134 – Parque Palmares

. UBS Luciano Rodrigues Costa – Praça Maria José da Silveira, s/nº – Jardim Roberto

. UBS Maria Gatti Giglio – Avenida das Flores, 849 – Jardim Das Flores

. UBS Neide Alves da Silva – Rua Ameixeira, 100 – Cidade das Flores

. UBS Anunciata de Lúcia – Rua São Jorge, 410 – Vila Isabel

. UBS Francisco Dias da Silva – Avenida Marechal Edgar Oliveira, 800 – Quitaúna

. UBS Laurinda Rodolfo Rubo – Avenida Prestes Maia s/n° – Jardim D´Abril

. UBS Oduvaldo Maglio – Rua Santa Teresinha, 151 – Vila Yara

. UBS Santa Gema Galgani – Rua Gabriel Seferian, 423 – Presidente Altino

. UBS Carolina Maria de Jesus – Rua José Almeida Vargas, 122 – Jaguaribe

. UBS José Guimarães de Abreu – Rua Artelinda Rugeri Daddato, 18 – Jardim Cipava

. UBS Santa Maria Goretti – Rua Analice Sakatauskas, 145 – Jardim Bela Vista

. UBS José Francisco de Rezendes – Rua Conceição Sigliano, 195 – Vila Yolanda

. UBS Silvio João Luiz de Lúcia – Rua João Florêncio Fontes – Helena Maria

. UBS Raimunda Cavalcante Souza – Rua Professora Adelaide Escobar Bueno, 730 – Munhoz Jr.

. UBS Emilia Cosme Cerqueira – Rua Piacatú, 555 – Munhoz Jr. II

. UBS José Groff – Rua Bandeirantes, s/nº – Jardim Aliança

. UBS Helena Marrey – Rua Águas da Prata, 41 – Jardim Rochdale

. UBS José Hilário dos Santos – Rua Amador Bueno, 505 – Jardim Piratininga

. UBS Padre Guerino Riciotti – Rua Santo Ubaldo – Vila dos Remédios

. UBS Darcy Alves Evangelista Robalinho – Avenida São José, 1.189 – Ayrosa I

. UBS Octacílio Firmino – Rua Granada, 21 – Ayrosa II

. UBS Carmeno Naghy – Rua Guilherme Luiz de Carvalho, 90 – Jd. D´Ávila

. UBS Francisca Lima de Lira – Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal

. UBS José Sabino Ferreira – Rua Luiz Gatti, 344 – Baronesa

. UBS Dr. Adauto Ribeiro – Rua Serra do Roncador, 62 – Três Montanhas