Dia “D” Novembro Azul: três UBSs de Cotia abrem neste sábado para atender público masculino

Três Unidades Básicas de Saúde de Cotia abrem neste sábado (25) para atendimento exclusivo do público masculino, na ação Dia “D” Novembro Azul, campanha que conscientiza sobre a prevenção ao câncer de próstata.

publicidade

Das 8h às 13h, as unidades do Atalaia, Portão e Caucaia estarão abertas para consultas com enfermeiro, atualização da carteirinha de vacinação e testes rápidos de HIV e sífilis. Também será realizadas palestras educativas.

Além disso, 26 unidades básicas de saúde do município estão com atendimento de demanda espontânea para triagem. É possível agendar exames preventivos, como o PSA (Antígeno Prostático Específico), na UBS mais próxima. O atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

publicidade

Serviço:

Dia D Novembro Azul em Cotia

Quando: 25 de novembro, das 8h às 13h

publicidade

UBSs participantes:

· UBS do Atalaia (R. Demétrio Calfat, 300)

· UBS Portão (Av. Vasco Massafeli, 605)

publicidade

· UBS Caucaia (Av. Roque Celestino Pires, 1020)

Novembro Azul

Demanda Espontânea nas UBSs

publicidade

Atendimento para triagem (sem agendamento) e agendamento de exames preventivos

Data: de segunda a sexta-feira

Horário: das 08h às 17h