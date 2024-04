Dia do Trabalhador: feriado altera funcionamento dos serviços públicos em Itapevi na quarta

O expediente nos serviços públicos e privados de Itapevi será alterado nesta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Apenas serviços essenciais funcionarão, por conta do feriado decretado nas repartições municipais.

Confira o que abre e fecha na cidade:

Prefeitura

O expediente administrativo no Paço Municipal se encerra às 17h de terça-feira (30) e retorna a partir das 8h de quinta-feira (2).

Resolve Fácil

O atendimento estará fechado na quarta-feira (1) até e retorna apenas às 8h de quinta-feira (2).

Central de Resgate

Os serviços de emergência – Corpo de Bombeiros, GCM (Guarda Civil Metropolitana), Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Defesa Civil e Conselho Tutelar – e a Central de Videomonitoramento funcionarão normalmente, 24 horas.

Feiras Livres

Funcionarão normalmente na cidade.

Ecopontos

Os Ecopontos do Jardim Rosemary (Rua Licínio Adelino da Costa, 151), Vila Dr. Cardoso (Rua Nelson Ferreira da Costa) e Jardim Santa Rita (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, ao lado da Escola do Futuro do Santa Rita) estarão fechados no feriado de 1º de maio (quarta-feira). Nos demais dias, as unidades operam normalmente de segunda a sexta-feira das 7h às 16h.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo acontece normalmente no dia 1º de maio (quarta-feira). A noturna inicia às 15h.

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) vão funcionar normalmente, 24 horas. A Secretaria de Saúde e a Farmácia de Alto Custo estarão fechadas na quarta-feira (1).

Logo abaixo, o esquema das principais unidades:

– Pronto-Socorro Central – 24h – funcionamento normal;

– Pronto-Socorro Amador Bueno – 24h – normal;

– Pronto-Socorro Levy de Lima (Vila Dr. Cardoso) – 24h – normal;

– CAPS Álcool e Drogas – 24h – normal;

– CAPS Conviver – 24h – normal;

– CAPS Infantil – fechado na quarta-feira (1º);

– CIS (Centro Integrado de Saúde) – fechado na quarta-feira (1º);

– UBSs – fechadas na quarta-feira (1º);

– USFs – fechadas na quarta-feira (1º);

– Centro de Reabilitação (Reab) fechado na quarta-feira (1º);

– Centro de Referência da Saúde da Mulher – fechado na quarta-feira (1º);

– Serviço de Atenção Especializada (SAE) – fechado na quarta-feira (1º);

– Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Zoonoses – fechada na quarta-feira (1º);

– Farmácia Dose Certa – fechada na quarta-feira (1º);

– Mutirão da Saúde (Rua José Michelotti, 28 – no Prédio do Ita Shopping Saúde) – fechado na quarta-feira (1).

Escolas

As unidades da rede municipal de ensino não terão aulas na quarta-feira (1º).

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas na quarta-feira (1º).

Correios

As agências não abrirão na quarta-feira (1º). Voltarão a funcionar apenas às 9h de quinta-feira (2).

Enel

O Posto de atendimento estará fechado na quarta-feira (1º). Funcionará normalmente nos demais dias da semana. Solicitações de emergência podem ser realizadas pelo 0800 72 72 196.

Parque da Cidade e Areninhas

O Parque da Cidade de Itapevi vai funcionar na quarta-feira (1º), das 6h às 20h. No sábado fica aberto das 6h às 22h. Na segunda-feira funciona das 17h às 22h devido aos serviços de manutenção. E de terça-feira a sábado, fica aberto das 6h às 22h. As areninhas funcionarão normalmente.