Dia dos Namorados: Zattini lança campanha que usa signos para ajudar na escolha do presente

Como escolher o presente ideal para o parceiro no Dia dos Namorados? A Zattini, e-commerce de moda, lança a campanha “Amor Astral” com a proposta de facilitar a compra do presente perfeito baseado nos signos do zodíaco.

A ideia é que por trás de cada signo existem características únicas que formam a personalidade do presenteado. Assim fica mais fácil agradar quando já se entende o estilo da pessoa.

A campanha reúne todos os signos do zodíaco, que prometem guiar o consumidor na hora da compra com as últimas tendências de moda para este Dia dos Namorados. Confira a seleção de peças aqui.

Estilos

Para ajudar os clientes que não entendem de signos, a Zattini apurou as maiores tendências da moda atual, de acordo com seu estudo de compra para os parceiros mais antenados e fashionistas. Os estilos disponíveis são romantic retrô, western, animal print e neon.

Com frete grátis para compras a partir de R$ 99,99, a nova campanha vai até 12 de junho e conta com sugestões que atraem homens e mulheres.