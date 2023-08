Dia dos Pais: Banco24Horas monta espaço para fotos no Centro de Osasco

O Banco24Horas preparou uma ação especial de Dia dos Pais na cidade de Osasco. Até sábado, 12 de agosto, todos que passarem no Shopping Galeria Osasco (Rua Dona Primitiva Vianco, 100, Centro) podem tirar fotos no cenário que celebra os pais.

publicidade

Além disso, os clientes que utilizarem qualquer um dos mais de 90 serviços disponíveis no Banco24Horas do shopping, poderão ser fotografados e ganharão o registro em formato de foto ímã, junto com um balde de pipoca personalizado.

Uma promotora do Banco24Horas fica responsável pela organização da fila para utilização do espaço e direciona os clientes para fazer o registro e ganhar a foto.

publicidade

SERVIÇO

Dia dos Pais com o Banco24Horas – Gratuito

publicidade

Shopping Galeria Osasco, Rua Dona Primitiva Vianco, 100, Centro, em Osasco (SP)

De 09 a 12 de agosto, quarta-feira a sábado, das 10h às 19h