Dicas para diminuir o sofrimento do seu pet com as queimas de fogos de fim de ano

Dicas para diminuir o sofrimento do seu pet com as queimas de...

As festas de final de ano podem não ser assim tão legais para nossos amigos pets. Os animais de estimação tendem a se assustar e mudar radicalmente o comportamento por conta dos barulhos de fogos e rojões, comuns nesse período.

Para amenizar esse medo, ansiedade e irritabilidade de cães e gatos, o veterinário e fundador da Animal Place, Jorge Morais, dá algumas dicas.

“Técnicas de adestramento, o uso de medicamentos e coadjuvantes terapêuticos, como os florais, podem ajudar a aliviar o estresse, mas faz-se necessário uma consulta com um profissional especializado que ajudará a identificar o melhor tratamento para o animal”, comenta.

Veja abaixo seis maneiras de como agir durante este período:

1. Acomode o pet em um local da casa onde possa mantê-lo em segurança e que tenha o menor ruído possível;

2. Não deixe o cão preso em correntes na hora dos fogos, na hora do pânico ele pode se machucar;

3. Mantenha portas e janelas trancadas, evitando que o animal fuja e até mesmo se perca. Se morar em apartamento, verifique se as telas de proteção estão firmes;

4. Tape os ouvidos do animal com um chumaço de algodão parafinado (hidrófobo). Não se esqueça de retirá-los assim que o barulho cessar, já que podem causar infecções caso fiquem por muito tempo;

5. Existem uma técnica chamada de TTouch, que consiste em atar o cão com um pano para que a circulação sanguínea do corpo do animal seja estimulada, diminuindo assim, as tensões e a irritabilidade;

6. Nunca deixe o pet sozinho nesses momentos de pânico e medo. A companhia do dono ajuda a passar mais segurança e amenizar esses momentos ruins.