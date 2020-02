Distribuição de bolo no calçadão celebra aniversário de Osasco

Na quarta-feira (19), Osasco celebra seu aniversário de 58 anos de emancipação político-administrativa. As comemorações vão incluir a entrega de obras e a tradicional distribuição do bolo de aniversário da cidade no calçadão, a partir das 10h30.

No mesmo dia, às 15 horas, tem a inauguração do Mundo da Criança, unidade Fito Zona Sul, na Rua Camélia, 26, Jardim das Flores.

Serviço

Tradicional Parabéns a Osasco – corte do bolo

Dia 19/2

Horário: 10h30

Local: Calçadão da Rua Antônio Agú, em frente ao Osasco Plaza

Evento aberto ao público

Inauguração do Mundo da Criança – Mega Creche – Unidade Fito Zona Sul

Dia 19/2

Horário: 15h

Local: FITO zona Sul

Endereço: Rua Camélia, 26, Jardim das Flores

Evento aberto ao público

Atrações gratuitas