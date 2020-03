Diversos famosos são contaminados pelo coronavírus

O ator Idris Elba, de filmes como “Thor”, “Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw” e “Mandela”, confirmou em suas redes sociais nesta segunda-feira (16), que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Ele não é o único famoso a contrair a doença. Nos últimos dias, nomes como Gabriela Pugliesi, Preta Gil, Fernanda Paes Leme e Di Ferrero também confirmaram que estão infectados pelo coronavírus.

No Twitter, Idris divulgou um vídeo confirmando o resultado do teste que fez na sexta-feira (13). O ator disse que não teve sintoma algum, mas fez um pedido aos seguidores: “Existem pessoas por aí que não estão apresentando sintomas, e que podem espalhá-lo facilmente, ok? Então, agora é a hora de ficar realmente vigilante em lavar as mãos e manter distância”.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

