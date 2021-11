Doente, Céline Dion não consegue mais andar, segundo familiar: “Está muito fraca”

Acometida por uma doença que causa “espasmos musculares graves e persistentes”, Céline Dion, de 53 anos, “está muito fraca e não consegue andar”, segundo afirmou um familiar da cantora à revista Here. “Ela não consegue mais se levantar da cama, nem se mover, nem andar. Ela sofre de dores nas pernas e pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso”, disse a fonte, que não foi identificada.

Céline Dion gerou preocupação nos fãs ao cancelar show que faria em Las Vegas este mês. Ao anunciar o cancelamento, ela publicou, em seu Instagram: “Minha equipe e eu trabalhamos no nosso novo espetáculo nos últimos oito meses e não poder estrear em novembro me entristece bastante. Peço desculpas por desapontar os fãs que estavam fazendo planos de vir para Las Vegas. Agora, tenho que me concentrar em melhorar. Quero superar isso o mais rápido possível”.

De acordo com o parente entrevistado pela revista Here, a doença que a cantora enfrenta “pode exigir uma longa convalescença”: “Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar afastada por vários meses ou até um ano. Porque seus sintomas são mais preocupantes do que o esperado”, revelou.

