Dogueiros que levaram Osasco a conquistar título de maior cachorro-quente do Brasil são homenageados

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) de Osasco realizou, nesta quinta-feira (30), um evento para agradecer aos dogueiros, entidade e demais envolvidos na ação que levou a cidade a conquistar o título de maior cachorro-quente e maior distribuição do lanche no Brasil.

O encontro aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, no Paço Municipal, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), entre outras autoridades.

Em sua fala, o prefeito ressaltou a importância da participação de todos na conquista dos títulos. “A gente não faz nada sozinho. E se nós recebemos esse reconhecimento é graças a vocês”, afirmou Rogério Lins, que também destacou outras ações da Setide, entre elas a consolidação do Polo Tecnológico de Osasco, que deve ser entregue nas próximas semanas, oferecendo qualificação profissional aos osasquenses.

O título à cidade foi conquistado no dia 25 de fevereiro, quando foi montado um “dogão” de 61 metros de comprimento no Calçadão da Rua Antônio Agú, no Centro de Osasco. Para confeccionar o lanche foram necessários 300 kg de pães, 2 mil salsichas, 180 kg de purê de batata, 10 kg de batata palha, 10 litros de ketchup e seis litros de mostarda. Em seguida, o cachorro-quente foi distribuído ao público, que acompanhou toda a montagem.

Atualmente, são quase 200 carrinhos licenciados para a venda do lanche na cidade de Osasco e que comercializam entre 25 a 60 “dogões” por dia, cada um. Há sanduíches para os mais variados gostos, o que faz Osasco ser conhecida carinhosamente como a capital do cachorro-quente.