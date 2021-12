Dois bandidos roubam farmácia, tentam fugir e acabam presos em Osasco

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar após roubarem uma farmácia, no Jardim Rochdale, em Osasco. Os indivíduos foram localizados por volta das 18h10 de sábado (25), na rua Terezina.

Uma equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estava em patrulhamento pela região quando avistou um veículo Renault/Logan, que era ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita. O condutor não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir.

Com o apoio de outras equipes da PM, a dupla foi cercada. Com os indivíduos os policiais encontraram uma quantia de dinheiro, que teria sido subtraída do estabelecimento comercial.

Eles foram encaminhados à delegacia de Osasco, onde foram reconhecidos pelo responsável da farmácia como autores do crime e permaneceram presos.