Dois processos seletivos abrem 43 vagas para médicos em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abriu dois processos seletivos para a contratação de 43 médicos em diversas especialidades. Os interessados têm até às 17h do dia 19 de agosto para fazer a inscrição online (confira abaixo).

No primeiro processo seletivo são oferecidas 37 oportunidades nas funções de Médico Clínico UBS – Unidade Básica de Saúde (15 vagas), Médico Ginecologista (12 vagas), Médico Pediatra UBS (4 vagas) e Médico Urgência e Emergência (SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência) (6 vagas).

O contrato tem duração de até um ano, permitida uma única prorrogação por igual período. O interessado em participar do processo seletivo deve preencher o Formulário (https://forms.gle/M6EVMnULDHB5cCu59) e anexar documentação comprobatória.

Para todos os cargos, o salário é de R$ 53,79 por hora com alguns diferenciais por função. Para médico clínico UBS, além do valor por hora trabalhado é acrescentado a gratificação de até 60%. A carga horária é de 20 até 40 horas semanais. Já para médico ginecologista há gratificação de até 80% (segunda a sexta-feira). A carga horária é de 20 até 40 horas semanais.

Para médico pediatra UBS, a gratificação é de até 80% (segunda à sexta-feira) e de até 120% (sábado, domingo e feriados). A carga horária é de 20 até 40 horas semanais. Para médico urgência e emergência SAMU, a gratificação é de até 80% (segunda à sexta-feira) e de até 120% (sábado, domingo e feriados). A carga horária é de 24 até 40 horas semanais.

Segundo processo seletivo em Itapevi

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Itapevi que visa contratar Médico Cirurgião Geral (2 vagas), Médico Pediatra – Urgência e Emergência (3 vagas) e Médico Psiquiatra – Urgência e Emergência (1 vaga).

O contrato tem duração de até um ano, permitida uma única prorrogação por igual período. O interessado em participar do processo seletivo deve preencher o seguinte link (https://forms.gle/nZsQ76strUYpx8WX7) e anexar documentação comprobatória: ficha de inscrição preenchida e assinada, documento de identidade (RG) e CPF.

Para as três funções, os salários são de R$ 53,79 por hora de trabalho, mais gratificação de até 80% (segunda à sexta-feira) e de até 120% (sábado, domingo e feriados). A jornada de trabalho é de 24h até 40h por semana.

O processo seletivo será feito pela análise de currículo, discriminando títulos e experiência profissional. O resultado será divulgado no dia 26 de agosto, no Diário Oficial, no site da Prefeitura de Itapevi.