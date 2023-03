Dois são presos por receptação e estelionato em Barueri

Dois homens foram presos hoje (15) em Barueri por receptação de veículo furtado e estelionato.

A equipe do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) estava em patrulhamento quando abordou o veículo que estava sendo conduzido pela vítima.

Durante a busca pessoal e vistoria veicular, os policiais localizaram um auto de depósito do 1° Distrito Policial de Barueri em nome do indiciado (posteriormente identificado). O auto de depósito indica apenas que a pessoa é o responsável legal pelo veículo, porém o bem ainda não lhe pertence.

Na inspeção feita ao veículo, os policiais verificaram vários sinais de possível adulteração. Em consulta ao computador de bordo, foi verificado uma numeração de chassi divergente da existente no chassi do veículo, motor e vidros. A numeração foi confirmada em banco de dados do COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar e verificou-se que o veículo era da mesma marca e modelo, porém com outra placa e constando como produto de furto.

A vítima disse aos policiais militares que havia comprado o veículo há poucos dias do indiciado e que teria todos os comprovantes do pagamento. O homem informou ainda o local em que este residia. Uma equipe do 6º BAEP diligenciou no local e encontrou o indivíduo, quer informou que um outro homem estava envolvido. Este também foi localizado posteriormente.

O motorista, os dois indiciados e o veículo produto de ilícito foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Barueri, onde os autores e veículo permaneceram à disposição daquela distrital.