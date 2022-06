Domingo é dia de encontro de carros antigos em Itapevi

O Parque da Cidade, em Itapevi, recebe neste domingo (5) o 5° Encontro de Carros Antigos. Evento com entrada gratuita começa às 9h.

A estimativa é de que sejam expostos entre 350 e 400 veículos antigos e personalizados. Além disso, haverá diversas atrações, como shows de bandas de rock e mais apresentações ao vivo.

O público contará também com o Mercado de Pulgas, que comercializa antigos antigos para carros, além da Praça de Alimentação, com food trucks, lanches e chopp artesanal (o visitante paga o que for consumido).

SERVIÇO

Encontro de Carros Antigos em Itapevi

Quando: 5 de junho (domingo), a partir das 9h /

Onde: Parque da Cidade (Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, na Vila Nova Itapevi, ao lado do Estádio Municipal) /

Entrada gratuita