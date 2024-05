A previsão indica que o domingo (12) será um dia de sol, com o céu começando a ficar mais nublado a partir da tarde. No entanto, não há expectativa de chuva durante todo o período. As temperaturas devem permanecer próximas às registradas no sábado anterior.

Osasco

Mínima: 20°C

Máxima: 32°C

Barueri

Mínima: 19°C

Máxima: 31°C

Carapicuíba

Mínima: 19°C

Máxima: 31°C

*Com informações do Climatempo.