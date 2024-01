Domingo tem zumba no Parque da Cidade de Itapevi

O Parque da Cidade de Itapevi recebe a partir deste domingo (21) o projeto Zumba no Verão, que oferece aulas gratuitas ao público a partir das 9h. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar.

As atividades de dança prosseguirão até 24 de março, sempre aos domingos. Os interessados em curtir esse ritmo precisam ter mais de 18 anos e chegar com 30 minutos de antecedência.

Os organizadores orientam o público que utilize roupas leves, confortáveis e tênis durante a prática dos exercícios.

Arena Zumba e Areninha Vila Gioia

A Prefeitura também organiza as aulas habituais de zumba em outros dois locais do município. Às segundas e quartas-feiras, os alunos vão às aulas na Arena Zumba, que fica na quadra externa do Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Parque Suburbano).

Já a Areninha CDHU/Vila Gioia (Rua Alfa, s/nº) sedia as atividades às terças e quintas-feiras. Nesses lugares, o horário é sempre às 19h30.

SERVIÇO

Zumba Verão

Onde: Parque da Cidade (Rua Dimarães Antônio Sandei, s/nº)

Quando: aos domingos, a partir das 9h – até dia 24 de março

Gratuito