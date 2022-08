Dona de carro é multada em R$ 18.800 por jogar entulho em Itapevi

Agentes do setor de fiscalização da Prefeitura de Itapevi multaram em R$ 18.800,00 a proprietária em um veículo Fiat Strada por descarte irregular de entulho, no Jardim Julieta.

Moradores do bairro flagraram o condutor do veículo despejando entulho e acionaram a Prefeitura. Com o apoio de imagens, a equipe conseguiu autuar a dona do veículo pela placa, que é de Campinas, uma vez que o motorista não estava mais no local no momento da fiscalização. Ela tem 30 dias para efeituar o pagamento ou apresentar defesa.

O descarte irregular de entulho e resíduos sólidos é um dos crimes que vêm sendo combatidos pela Prefeitura de Itapevi desde 2017. “Trata-se de um problema crônico em Itapevi. Além de sujar a cidade, a prática entope bueiros e bocas de lobo, facilitando a ocorrência de alagamentos e a proliferação de pragas e doenças”, diz a administração municipal.

Saiba como denunciar:

Para denunciar o descarte irregular em Itapevi, o munícipe pode entrar em contato com o Setor de Fiscalização de Posturas Municipais da Prefeitura, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) ou pelo telefone 4143-7600.

É possível denunciar ainda à GCM, que apoia as ações dos fiscais, via telefone 153, e com a Polícia Militar, pelo 190. Estes telefones funcionam 24 horas por dia.