Dono de mansão em Alphaville, Kaká Diniz faz reflexão: “Ser próspero não é ser rico de dinheiro”

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (26), para fazer uma reflexão sobre conquistas e o que realmente importa na vida. “Ser próspero não é ser rico de dinheiro, é ser rico de valores e princípios”, disse.

Além de uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, Kaká é dono de dois imóveis nos Estados Unidos, mas não atribui os bens materiais como sinônimo de prosperidade. “Ser próspero é ausência de necessidade, e essa ausência se dá em vários aspectos. Ausência de mostrar o que tem, ausência de autoafirmação, ausência de se provar. Quer ser próspero também nas finanças? Antes de TER você precisa SER, aí sim estará preparado para conquistas materiais. Essa é a última etapa, é somente a recompensa”, escreveu o empresário.

“Sua verdadeira riqueza não está em ter a validação do mundo, mas ter o criador do mundo presente na sua vida. Se você entender quem te guia, acredite, você nunca irá fracassar, mas sim, aprender”, continuou o marido de Simone.

Kaká falou ainda sobre o que considera ser uma espécie de “penhasco” para as pessoas: “O ego! O ego é excesso de insegurança, excesso de falta de sabedoria e, uma auto afirmação desenfreada por não acreditar em si próprio. Se estão te ensinando sobre ser rico, a riqueza está sendo distorcida no contexto da fala simplesmente para te agradar e arrancar algo de você. Riqueza não tem a ver com dinheiro, mas com prosperidade”, completou.

Jantar à luz de velas

Na última semana, Kaká e Simone, que são pais de Henry e Zaya, protagonizaram um “perrengue chique” que fez fãs e seguidores caírem na risada: acabou a energia elétrica na mansão em Alphaville e o casal curtiu um jantar à luz de velas.

“Ela reclamou que fazia tempo que a gente não jantava à luz de velas. Hoje acabou a energia e estamos jantando como? No escuro. Independente da luz e de toda arrumação, o que vale é o nosso amor. Te amo, coisa linda”, se declarou Kaká à esposa.