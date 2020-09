Doria anuncia 5 milhões de doses de vacina contra a covid-19 no estado já em outubro

Segundo o governador João Doria (PSDB), o estado de São Paulo deve receber, já em outubro, 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 CoronaVac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. O anúncio foi feito por Doria via Facebook, neste domingo (20).

Segundo o governador, a previsão é de que haja 46 milhões de doses da vacina CoronaVac até dezembro. Conforme explica na postagem, a ampliação de vacinas será possível em virtude da transferência de tecnologia da farmacêutica para o instituto, que passará a produzir o imunizante.

Na última segunda-feira (14), o governo estadual informou que o instituto irá iniciar, em novembro, obras para ampliar sua estrutura física, a fim de acelerar a produção de vacinas. A expectativa do governo paulista é que a reforma seja finalizada ainda neste mês.

A CoronaVac já está na fase 3 de testes em humanos. Os testes, de responsabilidade do Instituto Butantan, começaram a ser feitos no Brasil em julho e serão aplicados em 9 mil voluntários. A testagem foi organizada a partir de 12 centros de pesquisas, localizados em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. (Da Agência Brasil)