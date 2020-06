Doria frustra expectativa de prefeitos e não libera retomada do comércio em Osasco e região

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), o governador João Doria (PSDB) afirmou que a quarentena em todo o estado continuará nos moldes atuais pelo menos até o dia 15 de junho. Assim, os municípios de Osasco e região continuam na fase “vermelha” do plano de retomada da atividade econômica definido pelo governo do estado, que permite apenas o funcionamento do comércio e serviços considerados essenciais.

Prefeitos de cidades como Osasco, Barueri, Itapevi, Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba têm pressionado o governo e havia a expectativa de que fosse anunciada nesta quarta a evolução dos municípios para a fase “laranja”, na qual podem abrir, com uma série de restrições: comércio, shopping, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, por exemplo, decretou quarentena no município nos moldes atuais só até esta quarta-feira (3) e disse que a cidade “atende 100% dos requisitos técnicos para a retomada das atividades”. Em Itapevi, o prefeito Igor Soares afirmou que apresentará nesta quinta (4), um plano de reabertura gradual do comércio. A dúvida agora é se os chefes do Executivo municipais vão continuar seguindo as determinações do governo do estado.

Doria declarou nesta quarta que, apesar da pressão dos prefeitos, “a retomada da economia será feita de forma gradual, segura e amparada pela ciência”.

“Não há pressão de prefeitos, de empresários, do governo federal. Nenhuma pressão será adotada como princípio para a tomada de decisões”, continuou o governador. “As decisões são com base em indicadores de saúde”.

O governador declarou ainda que “nenhum prefeito vai transformar a sua cidade numa festa de abertura. E nós saberemos exigir isso dos prefeitos. Estamos seguros que essa é uma linha que todos estão seguindo”.