Doria, Igor Soares, Renata Abreu e outros políticos da região lamentam demissão de Moro

O governador João Doria (PSDB) e políticos da região se manifestaram sobre a demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, confirmada em pronunciamento na manhã desta sexta-feira (24).

“O Brasil perde muito com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocou altos índices de corrupção na cadeia. Deu sinal de grandeza para deixar uma magistratura, para ver ainda mais o nosso país como ministro”, declarou Doria.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), declarou: “Lamento a saída do Ministro da Justiça, Sergio Moro. Estava apresentando um bom trabalho contra o crime no Brasil”.

A deputada federal Renata Abreu (PODE-SP) declarou que “o desejo da sociedade pelo combate à corrupção e por país mais igual e justo para os brasileiros sofre dura derrota com a saída do ministro Sergio Moro. E representa o afastamento do governo Bolsonaro desse desejo popular”.

O vereador osasquense Ralfi Silva (Republicanos) declarou que o agora ex-ministro “é um exemplo de austeridade, moralidade e honestidade”.