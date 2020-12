Doria pede desculpas por deixar o estado rumo a férias em Miami em meio à pandemia

O governador João Doria (PSDB) pediu desculpas na tarde desta quinta-feira (24) por ter deixado o estado rumo a férias em Miami, nos Estados Unidos, em meio ao aumento do número de casos de covid-19 e a determinação de mais restrições ao comércio no período de festas de Natal e Ano Novo.

“Meu pedido de desculpas aos brasileiros de São Paulo. Reconheço o erro e esclareço a viagem que fiz aos Estados Unidos. Já de volta a São Paulo em menos de 24 horas, reassumo o governo do estado”, declarou Doria, no Twitter (assista vídeo abaixo).

O governador declarou ainda que a viagem a Miami já estava programada previamente e que ele daria palestras na Flórida. Pesou também na decisão pela volta o diagnóstico de covid-19 do vice-governador, Rodrigo Garcia, que estava no comando do governo do estado durante as férias de Doria.

Meu pedido de desculpas aos brasileiros de SP. Reconheço o erro e esclareço a viagem que fiz aos Estados Unidos. Já de volta a São Paulo em menos de 24 horas, reassumo o Governo do Estado. pic.twitter.com/zc4qqDgZEH — João Doria (@jdoriajr) December 24, 2020