Doria prorroga quarentena no estado até 10 de maio

O governador João Doria (PSDB) anunciou, na tarde desta sexta-feira (17), a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

“Até o dia 10 de maio, domingo, está prorrogada a decisão no estado de São Paulo, valendo a prorrogação para os 645 municípios do estado de São Paulo. A prorrogação foi amparada pelo Grupo de Contingência da Covid-19, um comitê médico composto por 15 membros. São eles que orientam todas as decisões tomadas pelo governo do estado de São Paulo e também da Prefeitura de São Paulo”, disse Doria.

Esta é a segunda vez que o governador estende o prazo do isolamento social, que teve início no dia 24 de março. A prorrogação da quarentena ocorreu devido ao número crescente de casos de contaminação e de mortes registradas, segundo Doria. “Há um mês, aqui em São Paulo, tínhamos a primeira morte. Hoje já são 853 mortes. Infelizmente, os casos estão em expansão”.

O estado de São Paulo tem 853 mortes e 11.568 casos confirmados da covid-19, segundo boletim divulgado nesta sexta.