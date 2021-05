Drama de Fiuk por problemas financeiros deixou Fábio Jr. revoltado, diz jornalista

O cantor Fábio Jr. teria ficado bastante incomodado com o discurso do filho, Fiuk, no qual ele relata problemas financeiros para pedir apoio da torcida na final do BBB 21, segundo o colunista Erlan Bastos.

publicidade

O jornalista declarou ainda que o pai de Fiuk teria inclusive quebrado um vaso revoltado com a postura do filho. Um fator que teria deixado Fábio Jr. ainda mais inconformado é que, após o discurso de Fiuk, o telefone teria tocado diversas vezes com pessoas próximas querendo manifestar apoio e solidariedade ao cantor veterano.

”Do jeito que ele falou, parece que ele passa fome! Tá maluco? O que esse menino tem na cabeça?”, teria esbravejado o pai de Fiuk após o discurso dele no BBB 21 neste domingo (2), segundo uma fonte relatou ao colunista Erlan Bastos.

publicidade

Um dos motivos para os problemas financeiros alegados por Fiuk, de acordo com o jornalista, é o fato de Fábio Jr. ter reduzido, desde dezembro, pela metade o valor de sua ajuda de custo mensal, baixando de R$ 10 mil para R$ 5 mil.

“Minha família também precisa de ajuda”, desabafou Fiuk

“Ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador, principalmente nessa pandemia”, relatou Fiuk, aos prantos, ao pedir votos para ser campeão do BBB 21, na noite deste domingo (2).

publicidade

“Ao contrário do que muita gente pensa, que eu sou famoso e não sei o que lá, minha família também precisa de ajuda, principalmente a minha mãe”, completou o brother. A final do programa, que paga R$ 1,5 milhão ao vencedor, acontecerá na noite desta terça-feira (4).

se o fiuk tá precisando de dinheiro, imagina eu que sou pobre e tô com o nome sujo #BBB21 pic.twitter.com/UywBE59WOw — bru (@klausmorwgan) May 3, 2021

Não foi a primeira vez durante o BBB 21 que Fiuk desabafou sobre dificuldades financeiras.

Antes do programa, o cantor e ator morava com o pai em uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, colocada à venda por mais de R$ 8 milhões.

O desabafo sobre os problemas financeiros de Fiuk rendeu uma série de comentários e memes nas redes sociais.