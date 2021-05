Fiuk, que chora no BBB 21 por “muito problema” financeiro, morava em mansão de R$ 8 milhões em Alphaville

Fiuk é um dos finalistas do BBB 21, ao lado de Camilla de Lucas e Juliette. Filho do astro Fábio Jr., ele tem chamado a atenção com discursos pedindo apoio no qual relata “muitos problemas” financeiros. O cantor e ator morava em uma mansão colocada à venda por mais de R$ 8 milhões em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

“Ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador, principalmente nessa pandemia”, relatou Fiuk, aos prantos, ao pedir votos para ser campeão do BBB 21, na noite deste domingo (2).

“Ao contrário do que muita gente pensa, que eu sou famoso e não sei o que lá, minha família também precisa de ajuda, principalmente a minha mãe”, completou o brother. A final do programa, que paga R$ 1,5 milhão ao vencedor, acontecerá na noite desta terça-feira (4).

se o fiuk tá precisando de dinheiro, imagina eu que sou pobre e tô com o nome sujo #BBB21 pic.twitter.com/UywBE59WOw — bru (@klausmorwgan) May 3, 2021

A mansão em Alphaville onde moravam Fiuk e Fábio Jr. foi colocada à venda por mais de R$ 8 milhões antes de o “brother” entrar na casa mais vigiada do Brasil. O imóvel tem 570 metros quadrados de área construída, com 1,5 mil m² de área total, com quatro dormitórios, dos quais duas suítes, sala principal com espaço para três ambientes, com lareira e copa de apoio, cozinha espaçosa e “sala de almoço”.

Entre os destaques para descanso e lazer no imóvel, no bairro nobre Barueri e Santana de Parnaíba, estão amplo jardim com fonte, ofurô, sauna úmida, sala de TV e piscina.

Em 2016, Sabrina Sato mostrou detalhes da mansão de Fiuk e Fábio Jr. em Alphaville. Confira:

Os problemas financeiros relatados por Fiuk renderam uma série de comentários e memes nas redes sociais:

MEU DEUS DO CÉU EU NÃO TINHA IDEIA DA SITUAÇÃO DA FAMÍLIA FIUK, CONTE COMIGO PRA TUDO MEU GUERREIRO BRASILEIRO!!!! — Daniel Furlan (@DanielSFurlan) May 3, 2021

Tadinho do Fiuk gente,merece muito ganhar né #RedeBBB #BBB21 #juliettecampea

Gil e Sarah / Gil no mais você / avisou / emilly / até o Gil pic.twitter.com/3lYfpwq5PR — É Sobre Isso! (@_JordaanCruz) May 3, 2021

O discurso do Fiuk ontem foi tipo assim#bbb21 pic.twitter.com/zgHTKA3kIL — A amiga ácida do rolê (@Felipefkw) May 3, 2021

Se o fiuk filho do Fábio Júnior ta precisando de dinheiro imagina nois meros mortais pobres que compra fiado pedindo troco pic.twitter.com/CgNSgCC4vw — Maria Pereira (@Mapereira466) May 3, 2021

Se o Fiuk de família rica precisou vender carro/guitarra pra sobreviver na pandemia, imagina o pobre que ganhou um auxílio tendo que alimentar uma família inteira. ME POUPE!!! Tem coisa que parece piada — João! (@jp_carv) May 3, 2021

Fiuk pagando de pobre só me faz ter mais raiva ainda dele. #BBB21 pic.twitter.com/3slu7kjI4a — Diego Vagabond ✪ (@DiegoVagabond) May 1, 2021

Vamos ajudar esse pobre a pegar a guitarra de volta pic.twitter.com/pORCzq3pQb — Max ⚡ (@Sloannzbr) May 3, 2021

Queria ser pobre igual o Fiuk #BBB21 Fábio Jr / Fábio Júnior / VIGORA GIL / Força Gil / Fuik pic.twitter.com/RGJI5Pn3vI — duda (@duda08943696) April 30, 2021

se eu fosse fabio jr deserdava fiuk so pra ele finalmente realizar o sonho de ser pobre — (@templurum) May 3, 2021

Ouvindo o Fiuk falar pq é pobre e precisa ganhar #BBB21 pic.twitter.com/GUmVEP3SoN — Luccas Andrad3 (@lucandrad3) May 3, 2021

Eu só consigo imaginar a ódio do Fábio Júnior, o cara luta a vida toda pra ter status aí vai o fiuk e fala que ele é pobre em rede nacional KKKKKKK Gil | Cactos | Tiraram o Gil | Acabou o BBB | Parabéns Brasil | Ai fiuk | CACTO FAZ ISSO | NÃO ACREDITO | EU TE ODEIO/prior/Thelma pic.twitter.com/b9nzuT88US — morena (@coe_polianaa) May 3, 2021

Troco minha pobreza pela pobreza do Fiuk — Thread (@Threadpopbr) May 3, 2021

Fiuk, o cara mimado que não tem a menor noção do que é pobreza. Nem de nada. — Nara Monteiro 24 (@Nara52117236) May 3, 2021

Sobre a pobreza do fiuk pic.twitter.com/oJ3iKb3jVa — Clark Frio (@clarkfrio) May 3, 2021