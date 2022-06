Duas mulheres são flagradas roubando vasos de plantas em Itapevi

Duas pessoas foram flagradas roubando vasos de plantas que ficavam na frente da casa de uma moradora de Itapevi. Uma reportagem exibida na terça-feira (31) no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou o caso ocorrido no dia 23 de maio.

publicidade

Imagens da câmera de segurança do imóvel registrou a ação da dupla, que chega de carro. Apenas uma desce do veículo para pegar alguns vasos. Minutos depois, a dupla volta, escolhe mais um vaso e o leva embora.

A dona da casa e das plantas é Sueli Benevides, que morou no imóvel há 20 anos e mudou-se há poucos meses para um apartamento na capital paulista, onde o marido é zelador. Mesmo sem estar em Itapevi, ela mantém os cuidados com a residência e as plantas, que são suas paixões.

publicidade

Sueli acredita que as ladras são de Itapevi e possam morar no entorno. Ela tem medo que a dupla volte e leve mais plantas. “Tenho uma [planta] que é a minha paixão, mas é um vaso grande. Eu acredito que ela pode até voltar com um caminhão e levar o meu vaso, mas se ela levar eu contrato um detetive, se for possível e vou achá-la”, disse à reportagem.

A moradora de Itapevi aproveitou para enviar um recado para a dupla: “Quero que elas sintam vergonha e nunca mais façam isso com os outros. Que ela devolva os meus vasos porque se ela tivesse pedido, eu teria dado, porque ela roubou. Quem rouba um vaso, rouba qualquer coisa. […] Da próxima vez, chamo a polícia”, finalizou Sueli.

publicidade

Com informações da Record TV