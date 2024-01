Duas mulheres são presas em Cotia por maus tratos a animais

Duas mulheres foram presas na madrugada do dia 2 de janeiro no Jardim das Graças, em Cotia, por maus tratos a animais.

publicidade

A Guarda Civil de Cotia havia sido acionada pelo Centro de Monitoramento Escolar devido a imagens dos totens de segurança, que visualizaram a tentativa de entrada de dois indivíduos no Centro Educacional Jardim das Graças.

Durante averiguação na residência ao lado da escola, os agentes visualizaram através das janelas, diversos gatos trancafiados em situação de maus tratos, em meio a lixo e fezes.

publicidade

Diante da situação, as autoridades foram acionadas e após a confirmação de maus tratos, as duas mulheres identificadas como moradoras da residência e proprietárias dos animais foram detidas em flagrante. As equipes de Zoonoses, Defesa Civil e Vigilância Sanitária do município de Cotia também foram acionadas.

A Guarda Civil de Cotia ainda não divulgou o número exato de gatos, mas testemunhas afirmam que o número de animais chega a 300. Eles estão sendo contabilizados e encaminhados a uma clinica veterinária na cidade de Mairinque.