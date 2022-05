“É a primeira vez que o Estado ajuda tanto Barueri”, diz Furlan após governador anunciar investimentos

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), agradeceu ao governo estadual a liberação de recursos para o município. Em visita à cidade, nesta segunda-feira (16), o governador Rodrigo Garcia anunciou o investimento de R$ 298 milhões em obras e serviços para as cidades da região.

Em seu discurso, Furlan destacou a importância dos recursos para o desenvolvimento de Barueri e região. “Nós avançamos para a nossa cidade continuar crescendo, gerar renda e emprego. Mas tem uma hora que o Furlan sozinho não aguenta. E é ai que entra o governo do estado, fazendo as marginais, ampliando os trevos e dando as condições para a nossa região ir se desenvolvendo”, frisou o prefeito.

“Ao longo dos 45 anos da minha vida pública é a primeira vez que o Estado ajuda tanto Barueri, como está acontecendo nesse governo”, completou Rubens Furlan, ao mencionar grandes obras que estão acontecendo em Barueri, como a construção do Hospital Regional.

Para o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, o governo estadual destinou R$ 125 milhões para a compra de equipamentos. Além destes R$ 125 milhões do governo de São Paulo, o hospital de alta complexidade conta com o investimento de R$ 125 milhões da Prefeitura.

Outro anúncio feito pelo governador foi em relação às obras do sistema de esgotamento sanitário Dom José (construção de redes coletoras, coletores-tronco e estação elevatória) na região do Jardim Júlio e Chácaras Marco, com recursos de R$ 47,9 milhões. As obras vão beneficiar cerca de 390 mil habitantes de Barueri e cidades vizinhas.

Extensão rodovia Castello Branco

Também foram destinados cerca de R$ 5 milhões para Barueri, por meio do Detran – SP, para melhorias na infraestrutura viária. Ao todo foram anunciados R$ 27,3 milhões para todos os municípios da região Oeste.

Para diminuir os congestionamentos na Rodovia Castello Branco, sobretudo na extensão que atende Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, o governo anunciou investimento de R$ 815 milhões para a construção de 5 km de marginais na rodovia, realizada pela concessionária CCR ViaOeste.