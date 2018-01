“É muito viado” diz Ratinho em vídeo sobre novelas da Globo

O apresentador Ratinho gerou indignação de alguns de seguidores e recebeu apoio de outros ao publicar um vídeo considerado homofóbico em seu Instagram.

O apresentador do SBT afirma que a rede Globo apresenta um “exagero de viado”, nas suas novelas, se referindo à quantidade de personagens LGBT presentes nas produções da emissora.

“É muito viado: é viado às seis da tarde, é viado às oito da noite, é viado às nove da noite, é viado às dez da noite, é muito viado. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto viado assim. Ou tem? Será?”, diz o comediante no vídeo.

Pouco tempo depois, o apresentador da mesma emissora, Danilo Gentili, fez o seguinte comentário no vídeo do Ratinho: “Eu já estou com a impressão que quem quiser chocar em novela agora vai ter que fazer uma cena de beijo hétero entre um casal casado. Está aí uma coisa que ninguém vê em novela mais”.

A publicação gerou mais de mil comentários até a publicação desta matéria, alguns diversos a afirmação do apresentador. “Algum problema? Muda de canal, assim como eu estou vendo o SBT e mudo quando começa o seu programa”, escreve um seguidor. “Nojo. Além de horroroso, preconceituoso. Não sei como o Silvio Santos ainda deixa você aí, seu lixo”, comenta outra seguidora.

Muitos internautas também apoiaram o apresentador. “Mito”, apontou um. Outro declarou: “Não é só nas novelas o exagero. Quem escuta música via streaming (deezer/spotify) pode perceber que diariamente os aplicativos indicam alguma música do Pabllo Vittar. Mesmo que você bloqueie, sempre aparece o banner no celular”.

Veja o vídeo publicado por Ratinho.