“É a mulher que eu escolhi para mim”, diz Naldo em vídeo após acusação de agressão

O cantor Naldo Benny se manifestou em vídeo, após as acusações de violência domésticas contra a sua mulher, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho. No vídeo, o funkeiro aparece pedindo perdão a esposa e a filha.

“Estou completamente acabado, destruído, machucado, arrependido a ponto de buscar mudança”, disse o cantor no vídeo. Naldo também revelou que começou a fazer a terpia: “já comecei a ir”.

Confira o vídeo:

Entenda o caso:

O funkeiro foi preso na tarde desta quarta-feira (6), no Rio de Janeiro. Ele foi acusado de bater em sua esposa, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, que prestou queixa no último sábado (2), acusando o cantor de ter a agredido com chutes, socos e puxões de cabelo.

Naldo responde como autor em inquérito policial por lesão corporal, ameaça e injúria, que culminou no mandado de busca e apreensão em sua residência. No local, foi encontrada uma arma de fogo e munições. O artista foi preso em flagrante e solto em seguida.