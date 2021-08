“E o marido?”: Ana Maria Braga comete gafe com Simaria no “Mais Você”

Ana Maria Braga cometeu uma gafe com Simaria no “Mais Você” desta sexta-feira (20). A cantora, que faz dupla com a irmã Simone, anunciou esta semana o fim do casamento de 14 anos com o empresário espanhol Vicente Escrig esta semana. No programa, a apresentadora questionou as sertanejas sobre os maridos.

“E os maridos de vocês? Vocês estão casadas há bastante tempo, não casaram ontem, têm filhos…”, questionou Ana Maria, que olhou para Simaria. Na resposta, a cantora desconversou e falou apenas sobre os filhos. A gafe gerou uma série de comentários nas redes sociais:

Ana Maria Braga perguntando dos casamentos pra Simone e Simaria sendo que a Simaria anunciou separação essa semana. A cara dela:#MaisVocê pic.twitter.com/oku4FXKtE2 — Sommelier de Aeroportos ✈️ (@Valberrto) August 20, 2021

Ana Maria perguntando dos maridos de Simone e simaria na semana q a mulher anunciou o divórcio 🗣🗣🗣 — Priscila Beltrão (@pri_beltrao) August 20, 2021

Gente, a Ana Maria Braga não tá sabendo que a Simaria separou do marido não? #MaisVocê — Ana Érika (@anaerikamd) August 20, 2021

“vocês são casadas a muito tempo né” dor e sofrimento lembrando da Simaria ter separado SES NO MAIS VOCE — laurinha (@affectionkaka) August 20, 2021

A cantora anunciou o fim do casamento na última segunda-feira (16). Nos bastidores comenta-se que o relacionamento já estava em crise há pelo menos um ano e a gota d’água para a separação foi o modo como o empresário vinha tratando os funcionários da mansão do casal e da dupla, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”.

No entanto, nas redes sociais, Simaria declarou que o casal teve momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos e desejou felicidade ao ex. “Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”, emendou.