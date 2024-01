É preso casal que morava na casa em que o corpo de influencer foi encontrado, em Itapecerica da Serra

A Polícia Civil prendeu o casal que morava na casa onde o corpo do influenciador Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado, em Itapecerica da Serra.

O influenciador digital, que tinha mais de 85 mil seguidores no Instagram, havia desaparecido na noite de Natal e foi encontrado no dia 30 enterrado nos fundos da casa por um amigo.

Os policiais cumpriram os mandados de prisão temporária que foram expedidos pelo plantão Judiciário no dia 31 após a representação pela autoridade policial. O casal, donos do imóvel, têm 28 anos e 24 anos e são investigados no crime.

Ainda segundo a polícia, o casal havia fugido no dia seguinte ao registro do desaparecimento do influenciador.

De acordo com o delegado Luis Roberto Faria Hellmeister, titular da delegacia de Itapecerica, o homem e a mulher se apresentaram espontaneamente no domingo (31), quando contaram que Carlos, após usar drogas, teve um ataque cardíaco e morreu.

A Polícia Civil de Itapecerica da Serra continua realizando diligências para elucidar a dinâmica do crime. Outras testemunhas também serão ouvidas para esclarecer os fatos.

Carlos era conhecido como “Henrique Medeiros” nas redes sociais e gravava vídeos com “pegadinhas”, “trolagens”, brincadeiras com outras pessoas. Seu canal no YouTube tem quase 1,8 milhão de inscritos.