“É um plano novo para São Paulo”, diz Elvis Cezar sobre pré-candidatura a governador

O ex-prefeito de Santana de Parnaíba e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Elvis Cezar, disse, nesta quarta-feira (23), que sua candidatura representa uma estratégia modernista. “É pensar em um modo novo e eficiente para São Paulo. É desenvolver, gerar emprego”, conta o agora pedetista, em entrevista ao Visão Oeste.

O convite para entrar no PDT, segundo Cezar, veio há dois meses e ele ficou atraído pela proposta de autonomia oferecida pelo próprio Ciro Gomes, candidato majoritário da sigla. “Há dois meses recebi convite para propor um projeto novo para São Paulo, eficaz, com diálogo, visando o desenvolvimento”, disse, afirmando que pretende aproveitar a oportunidade de replicar o modelo de gestão que deu certo em Santana de Parnaíba em todo o estado.

Cezar destacou ainda a articulação que o partido possui em São Paulo, o que vai possibilitar o trabalho durante a campanha. “O partido tem diretórios instalados em várias cidades, tem um grande movimento e uma boa militância. Pretendo percorrer todo o Estado. É um momento importante para a nossa região, a mais rica de São Paulo”, enfatizou.

Durante a gestão de Elvis, Santana de Parnaíba foi destaque em alguns índices como: segunda melhor gestão pública do país pelo “Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal” (IFDM) e a melhor gestão pública do país entre cidades com mais de 100 mil habitantes; segunda melhor empregadora do Estado de São Paulo; conceito “A” em saúde pública pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; maior crescimento percentual do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2017 e a única cidade que atingiu todos os índices do IDEB em 2019; entre outros.

Sobre a especulação sobre o PDT compor a coligação do PT ou PSB em São Paulo, com Fernando Haddad ou Marcio França, Cezar foi taxativo. “Não tem plano B. Sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo.

Em suas redes sociais, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, saudou a vinda de Elvis para a sigla. “Filiamos agora o ex-prefeito de Santana do Parnaíba @elviscezar_ofc, jovem e exitoso prefeito e o convidado para ser nosso pré-candidato a governador de SP”.

O lançamento da pré-candidatura de Elvis Cezar já tem data: será no dia 4 de abril. “Possivelmente no Estádio Municipal”, adiantou.