Edital do concurso público com 366 vagas em Itapevi é divulgado; confira

A Prefeitura divulgou na manhã desta sexta-feira (14), o edital do concurso público de Itapevi com um total de 366 vagas de emprego para as áreas de Saúde, Educação, Segurança, além de cargos técnicos e administrativos, que exigem de ensino fundamental completo a ensino superior.

A remuneração varia de R$ 1.030,00 a R$ 9.280,30, com carga horária entre 15 e 40 horas semanais, de acordo com a função.

CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL

Para quem tem nível fundamental completo, há vagas para agente de manutenção, agente de serviços e sepultador. É exigido ensino médio completo para cargos como agente comunitário de saúde, agente de administração pública, agente de logística e agente de inclusão escolar.

Também serão contratados técnicos de áreas como enfermagem, farmácia, saúde bucal e tecnologia da informação, entre outras.

Para os que têm nível superior, há oportunidades de professor de diversas disciplinas, arquiteto, engenheiro, fiscal de obras, fisioterapeuta e médicos de diversas especialidades.

As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 8 de janeiro às 23h59 de 21 de fevereiro no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). As taxas são de R$ 44,50 (ensino fundamental), R$ 56,50 (ensino médio) e R$ 82,20 (ensino superior). A prova acontecerá no dia 14 de abril.

Todas as vagas disponíveis são para preenchimento durante a vigência do concurso, que é de dois anos a partir da homologação, sendo prorrogável por mais dois anos.

